Neném Almeida pede reabertura de escolinhas de natação no Acre

O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (29) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, que o combate à Covid-19 tem de ser melhorada, pedindo olhar especial aos professores de natação.

Segundo Neném, não há o que justifique a não liberação da natação em piscina no Acre. “Além de ter distância de dois metros entre raias as piscinas são tratadas com cloro, sulfato de alumínio e barrilha”, disse.

Além disso, praticamente todas as piscinas são ao ar livre. “A gente bar aí em que as pessoas estão uma em cima da outra”, disse, ao comentar sobre aglomeração.

A natação ajuda a restaurar os órgãos respiratórios, afirma Neném. A questão econômica é altamente impactada com mais de vinte escolinhas de natação fechadas. Além disso, outros equipamentos, como os de hidroginástica, seguem parados e com despesas contínuas. ]

Os insumos são atrelados ao dólar, cuja cotação está alta, e isso vem prejudicando as escolinhas. Neném quer incluir essa categoria na próxima reabertura.