A Instituto Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta na tarde desta terça-feira, 29 de setembro, indica que Minoru Kinpara segue liderando a disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

De acordo com o levantamento simulado que ouviu 800 pessoas na capital numa votação estimulada, onde todos os 7 prefeituráveis estão postos a disposição para voto, o candidato tucano Minoru Kinpara (PSDB) aparece na primeira colocação com 23% das intenções de votos, seguido pela candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB), com 20%.

Na terceira colocação surge o candidato emedebista Roberto Duarte (MDB) com 16%. Como a margem erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Seguindo a simulação estimulada, em quarto lugar aparece o candidato Tião Bocalom (Progressistas) com 9%, seguido pelo candidato petista Daniel Zen (PT) com 3%. Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante) registraram 2% e 1%, respectivamente. Branco ou nulo registrou 9%. Não souberam ou não responderam marcou 17%.