Pesquisa para consumo interno de alguns partidos de oposição e situação, que a COLUNA teve acesso, demonstram que o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) e o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) tem excelente capacidade de transferência de votos para seus candidatos. Mesmo fora do poder, Marcus é considerado um dos melhores prefeitos da história de Rio Branco. E é porque ele sucedeu a Raimundo Angelim, que sempre esteve no pódio. Se Marcus Alexandre não tivesse se afastado da prefeitura para disputar a eleição com Gladson Cameli seria, provavelmente, reeleito com um pé nas costas mantendo o espaço do PT na capital. Durante sua primeira gestão, Marcus foi considerado um dos melhores gestores do Brasil. Ele já prometeu que estará em campo em favor do candidato do PT, deputado Daniel Zen. O desafio é colocá-lo no 2º turno com os votos da chamada esquerda. O sonho do partido do Cesário Braga é uma final entre a candidata do Gladson, Socorro Neri (que era a vice de Marcus) e Daniel Zen. A questão é que Minoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (PROGRESSISTA), Roberto Duarte (MDB), Jarbas Soster (AVANTE) também querem. Todos eles acreditam que, o que vencer no 1º turno, terá o apoio dos demais derrotados porque veem na prefeita Socorro Neri a adversária em comum de todos, afinal de contas é quem está no poder.

Não sabe o que fazer

O senador Márcio Bittar (MDB) já não sabe mais o que fazer sobre o acordo que tem com o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) em relação as eleições municipais em Cruzeiro do Sul e Brasiléia. CZS já deu por perdida, Brasiléia quer pagar para ver. Fosse ele não pagaria.

Governo vai realizar concursos

O governo do estado será obrigado a realizar concursos em algumas áreas da administração. É que grande parte dos servidores estão com pedidos de aposentadorias engatilhados para os próximos dois anos. Será necessário preencher as vagas. O governo aguarda as novas regras da reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional.

Reação do Vagner…

O ex-prefeito Vagner Sales reagiu com tranquilidade a divulgação da pesquisa que coloca seu filho Fagner Sales em terceiro lugar nas pesquisas para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Segundo ele, as pesquisas que ele mesmo mandou fazer para direcionar a campanha é muito mais confiável.

. “Cara, tem uma eleição em uma cidade aí do interior que tá dando náusea”, comentário na barbearia.

. Leitor querendo saber da declaração de bens dos vices?

. Aí está uma boa pergunta!

. Tem vice pobre, vice rico e vice mais ou menos!

. “Talvez o Bocalom não seja o mais rico na declaração da renda, mas o mais verdadeiro”, outra da barbearia.

. Esse pessoal da barbearia gosta de uma prosa, viu!

. Juntar o PSL e o PT em uma coligação é o cúmulo da contradição; em outro estado conseguiram essa façanha.

. “Graças a Deus que nessa eleição não tem nenhuma candidata laranja a vereadora”, ou seria, “vereadora laranja”.

. Vou mudar de barbearia…

. A colega de Câmara Municipal Ariane Cadaxo disputa uma vaga de vereadora pelo PSDB, partido do avô, Edson Cadaxo.

. Ariane foi excelente vereadora por dois mandatos.

. Carlos Gomes (PSDB), James Peteca (AVANTE), Rodrigo Forneck (PT), Antônio Morais (PSB), Willyanne Derze (MDB).

. O presidente da Aleac, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA), concentra forças em Cruzeiro do Sul para garantir a eleição do prefeito Zequinha.

. A eleição será debaixo de muita chuva esse ano, algumas obras eleitoreiras lá em Rondônia começam a derreter.

. Esse pessoal de Rondônia não é fácil.

. Deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) não dá um pio que nem curió de muda!

. Bom dia!