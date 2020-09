Governo vai construir novos espaços para treinamento das forças de segurança

Na manhã desta terça feira, 29, o titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel PM Paulo Cézar dos Santos, visitou a área onde serão construídos o estande de tiros e a casa tática operacional para treinamento dos integrantes das forças de segurança do Acre. O terreno está localizado na área do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Ciesp), que será ampliado com a construção dos novos espaços.

Também estiveram na visita o subsecretário Maurício Pinheiro; o coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Belisário Souza Filho; e o chefe do gabinete militar do Tribunal de Justiça do Acre, coronel Glayson Dantas.

“A previsão é de que as obras sejam iniciadas em, no máximo, 30 dias. Com esses dois espaços prontos, vamos ofertar formação inicial e instrução continuada para atender às forças de segurança”, diz Paulo Cézar.