Em Fórum de Governadores, Gladson destaca desafio de recuperar economia com geração de emprego         

Através de videoconferência, o governador Gladson Cameli participou nesta terça-feira (29) do 21º Fórum de Governadores, evento que ocorreu na programação do Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária, o Norte Export.

O Norte Export reuniu a iniciativa privada e representantes do setor público.

No Fórum de Governador discutiu-se a evolução dos projetos prioritários e as pautas relevantes para o prosseguimento dos trabalhos do Consórcio.

“Em minha fala destaquei os desafios para recuperar a economia do estado e a importância de investir na infraestrutura para gerar emprego e renda para a nossa população”, disse o governador.