Voos da GOL  saindo de Rio Branco serão ampliados dia 19 de outubro

O fluxo no Aeroporto de Brasília vem sendo retomado aos poucos e o mês de setembro deverá ser o quinto consecutivo de crescimento desde o início da pandemia.

A companhia aérea GOL é uma das responsáveis por esse aumento e variedade de destinos pelo terminal brasiliense. Em outubro, a empresa deverá ampliar as frequências e incluirá na malha da capital novas opções de voos para cidades que não tinham voos diretos.

No dia 8 de outubro, o Aeroporto de Brasília passa a ter voos diretos para Navegantes, em Santa Catarina, e Londrina, no Paraná. Estas duas cidades são atendidas predominantemente pelos aeroportos do Sudeste do país e com estes novos voos a GOL gerará mais oportunidades de conexão para os passageiros dessas regiões, ligando de forma mais rápida o Sul ao Norte, Nordeste e ao Centro-Oeste do Brasil.

Em 14 de outubro, a companhia aérea lança o voo para Carajás-Parauapebas, no Pará. A cidade é um importante centro de mineração da América Latina. O novo voo direto a partir da capital federal será importante para a integração da região.

E, no dia 19 de outubro, a GOL retomará a operação com 4 voos semanais para Cruzeiro do Sul, no Acre, ligando a capital federal com o interior e capital do estado mais extremo do Brasil.

“Nós estamos tomando todas as medidas sanitárias para que o passageiro possa voar com tranquilidade. Além da limpeza intensificada, medimos a temperatura de quem embarca e desembarca no Aeroporto de Brasília. Espalhamos, por todo o terminal, sinalização indicando o distanciamento social, além de pontos de álcool gel. Tudo que é necessário para dar mais segurança aos nossos usuários. Com a retomada dos voos estamos atentos e cautelosos em todas as nossas operações, mas estamos prontos para receber os passageiros de volta”, conta Roberto Luiz, head de negócios aéreos da Inframerica.

Os novos voos da companhia GOL partindo do Aeroporto de Brasília são importantes para a interligação nacional. A capilaridade que o terminal brasiliense oferece contribui para a unificação de diversas capitais com as mais diversas regiões do país.

Com este incremento de voos a GOL consolida a base de Brasília como um dos seus principais centros de conexão priorizando o posicionamento estratégico no centro do país. Antes da pandemia, a GOL operava com 32 destinos nacionais. No próximo mês, a companhia aérea passa a atender 42 destinos nacionais partindo de Brasília, sendo 41 sem escalas e 6 operados em parceria com a VOEPASS em um acordo de CPA (Capacity Purchase Agreement). Isso significa que os voos comprados na GOL para seis destinos (Rondonópolis-MT, Sorriso-MT, Araguaína-TO, Barreiras-BA, São José do Rio Preto-SP e Uberlândia-MG) serão operados pela parceira, além de mais um em interline (acordo comercial entre as empresas, este para Ribeirão Preto-SP). Esta é uma retomada importante para a empresa aérea, para o Aeroporto e para a conexão aérea do país.