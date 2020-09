Ramais do Juruá recebem manutenção do Deracre

Com determinação, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), continua dando manutenção aos ramais da zona rural de Cruzeiro do Sul.

De acordo com Luciano Oliveira, gerente do Deracre Juruá, “várias patrulhas estão atuando na região, com o intuito de acelerar a atividade antes da chegada do inverno, que terá início em meados do mês de novembro”.

Oliveira destacou ainda que o Deracre está atuando com quatro frentes de serviço: no Ramal Três, no Ramal Dois, no Ramal Sete e também no Ramal Onze. “A partir da próxima semana estaremos montando mais outra equipe, para que possamos dar uma avançada nesses ramais”. E continua: “Cada equipe trabalha com duas motoniveladoras, uma escavadeira, uma retroescavadeira, duas caçambas e um trator de esteira”.

Até o momento, o Deracre já realizou, na região rural de Cruzeiro do Sul, cerca de 400 quilômetros de recuperação de ramais.