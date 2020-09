Juiz percorrerá cidade para garantir cumprimento da lei nestas eleições       

O juiz eleitoral Giordane Dourado anunciou neste domingo (27) que estará circulando pela cidade de Rio Branco para garantir o cumprimento da lei nesta campanha.

“Como juiz eleitoral encarregado, nesta eleição, dentre outras coisas, do exercício do poder de polícia, do controle da propaganda, da supervisão das pesquisas e da apreciação dos ilícitos eleitorais em geral, serei implacável e incansável para assegurar a lisura do processo eleitoral e a igualdade de todos os candidatos e partidos no pleito, pouco importando de quem se trate ou de que cargo ocupe”, diz o juiz.

“Diariamente, junto com o Ministério Público Eleitoral, estaremos de plantão circulando pela cidade para cumprir a nossa missão, com o suporte ostensivo e firme da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, forças que estarão de prontidão para atuar, se necessário”, completou Dourado.