O município de Cruzeiro do Sul completa nesta segunda-feira (28) 116 anos de fundação.

A “terra dos Nauas”, principal cidade do Vale do Juruá e 2a maior do Acre é uma referência de desenvolvimento social e econômico na Amazônia.

Em 12 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul foi inciada pelo marechal Thaumaturgo de Azevedo, que viu se tratar de uma região alagadiça e dias depois decidiu transferir a cidade para local mais seguro. Assim, 28 de setembro ficou marcado como a data de aniversário de Cruzeiro do Sul.

“Viva Cruzeiro do Sul”, disse o deputado Edvaldo Magalhães, que assim como o governador Gladson Cameli e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, entre muitos outros, tem Cruzeiro do Sul como cidade natal ou referência de vida.

O município se estende por 8 779,2 km² e contava com 88 376 habitantes no último censo do IBGE A densidade demográfica é de 10,1 habitantes por km² no território do município.