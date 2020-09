  Tiros no meio da rua assustam moradores e PM leva dois para a cadeia em Cruzeiro do Sul       

A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (26) dois homens acusados de promover disparos em via pública de Cruzeiro eo Sul.

A detenção ocorreu após a PM receber denúncias de que dois indivíduos estariam faxzendo disparos de arma de fogo em frente a uma residência, no bairro João Alves.

As guarnições foram até o local, conversaram com os denunciantes e saíram em buscas dos suspeitos, os quais foram localizados escondidos em uma oficina nas proximidades. “No local foi dada voz de prisão aos infratores e conduzidos a delegacia para as demais fases do flagrante, juntamente com os indivíduos foi apreendido um revólver calibre 38”, informou o 6o BPM.