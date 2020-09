Sesc  Acre  realiza lives de dança e ginástica na Semana MOVE Brasil  

Há anos, o Sesc no Acre participa da Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física (Semana MOVE) com foco em conscientizar sobre a importância da prática de atividade física regular.

Este ano, o Sesc promove lives de dança, com os professores, Ederson Holanda, Conceição Fiesca e Francisca Valle, que começou dia 24 e vai até hoje , 26 de setembro, às 16h no Facebook do Sesc no Acre.