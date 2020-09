Semana da Pessoa Idosa começa nesta segunda-feira (28)    

Em celebração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realiza a Semana Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. A programação com início na segunda-feira (28) vai até o dia 2 de outubro.

As atividades incluem a realização de um webinário sobre os 17 anos do Estatuto do Idoso. Também estão previstos o lançamento de vídeo institucional sobre a importância do compartilhamento de experiências entre gerações e uma campanha nas redes sociais.

No decorrer da semana, haverá ainda uma força-tarefa do órgão para a análise da documentação encaminhada para o cadastramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) interessadas em receber auxílio do Governo Federal no valor de R$ 160 mi.

As ILPIs podem se inscrever até o dia 3 de outubro. A publicação da listagem das instituições qualificadas como habilitadas e não habilitadas ocorrerá até 10 dias depois do término do cadastramento na página do Ministério da Família, na internet.