Gladson quer sua opinião sobre o visual e o nome da Oca de Cruzeiro do Sul           

O governador Gladson Cameli está pedindo a opinião da população em relaçao à logomarca da Oca de Cruzeiro do Sul.

“Gostaria de saber a opinião de vocês sobre as sugestões de marcas que recebemos para reformulação da Organização em Centros de Atendimento, a Oca de Cruzeiro do Sul”, pede.

Ele parece estar querendo mudar o nome do órgão também: “E quanto ao nome Oca, o que vocês acha”, questiona.

Os escritórios da Oca em Rio Branco e Xapuri foram implantados no governo de Binho Marques, do PT, com a proposta de realizar vários serviços ao cidadão sem que ele tenha que ir e vir para diferentes órgãos e endereços.

Veja as logo sugeridas: