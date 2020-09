Emenda de BIttar investe R$3 milhões em alternativas econômica  nas comunidades do Acre          

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) vai investir R$ 45 milhões para estimular o desenvolvimento regional no Acre.

Desse dinheiro, o MDR anunciou um convênio de R$ 3 milhões com o governo do Acre para a elaboração de estudos com foco no desenvolvimento do estado. Entre as ações previstas estão um mapeamento de potencialidades para financiamentos e uma seleção de propostas estratégicas, em especial para os setores de infraestrutura logística, energia, assistência técnica à produção e criação de alternativas produtivas em terras indígenas e reservas extrativistas. O recurso é proveniente de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“Essas obras são importantes para o desenvolvimento do Acre e para a segurança de quem trafega por essas rodovias. Além disso, reforçamos o compromisso do Governo Federal com o estado e com a região Norte. Essa é a orientação do presidente Jair Bolsonaro e estamos cumprindo essa missão”, afirmou o ministro Rogério Marinho quando de sua visita ao Acre, na sexta-feira, 25 de setembro.

O montante será destinado a intervenções em duas rodovias acreanas. A maior parte do valor, R$ 30 milhões, será voltada à recuperação de um trecho de 30 quilômetros da estrada AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre. Outros R$ 15 milhões serão destinados à duplicação de cerca de 15 quilômetros da AC-405, na cidade de Cruzeiro do Sul.