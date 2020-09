Caminhonete roubada em Rio Branco é recuperada pela PM em Senador Guiomard

Assessoria de Comunicação da PMA

Uma rápida e eficiente ação na noite deste sábado, 26 de setembro, de militares do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM), resultou na recuperação de uma Hilux de cor cinza. O veículo havia sido roubado horas antes de uma residência no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para tentarem interceptar o automóvel que estaria no município de Senador Guiomard tentando ir para Bolívia. Os policiais visualizaram o veículo e iniciaram um acompanhamento que seguiu da parte urbana da cidade, passou pela BR-317 e terminou na BR-364, no sentido do estado de Rondônia.

Durante o percurso houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Mesmo com o pneu do carro estourado, o motorista, de 28 anos, só parou após perder o controle do automóvel e bater em um barranco as margens da estrada. O passageiro conseguiu fugir entrando em um matagal. Os PMs fizeram cercos, mas não conseguiram prender o indivíduo que de acordo com o motorista, portava uma pistola prateada.

O veículo e o autor do roubo foram encaminhados para Delegacia Geral de Flagrantes da capital para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.