Policia Militar desarticula ponto de venda de drogas no bairro Vitoria

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), através da Companhias de Choque, prendeu dois indivíduos, na manhã desta sexta-feira, 25, por tráfico de entorpecentes, no bairro vitória, em Rio Branco.

De acordo com os militares, a apreensão aconteceu após uma denúncia anônima informar que um homem usava um terreno baldio como ponto de venda de entorpecente além de esconder drogas no local.

Os militares foram até o endereço denunciado, e na chegada, se depararam com um homem, que ao perceber a chegada da guarnição, soltou uma sacola e tentou se evadir, mas foi contido. Foi encontrado com ele 19 barras de Skank, 05 barras de maconha, 28 trouxinhas de cocaína, além da quantia de R$ 330,00 em espécie.

Em ato continuo, foi realizado um cerco no terreno, e nele foi localizado um segundo individuo, próximo ao fundo do quintal. Após buscas no local, foi encontrado 40 trouxinhas de Skank, 09 trouxinhas de cocaína, 03 papelotes de pasta base de cocaína, uma barra de maconha, além de uma balança de precisão.