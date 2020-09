Calor acentuado nos próximos dias no Acre e outros Estados   

O portal ClimaTempo informou nesta sexta-feira (25) que uma onda de calor ocorrerá em vários Estados, incluindo o Acre, com temperaturas entre 37°C e 43°C que devem ser observadas em uma ampla área do país.

O fenônemo começa nesta segunda-feira (27) e vai até o dia 7 de outubro.

Além do Acre, a onda de calor será sentida nos seguintes estados, com diferentes graus de severidade: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia

O calor muito acima do normal e por vários dias consecutivos é um risco para a saúde. O ClimaTEmpo pede atenção especial com idosos e crianças.

O pesquisador Fosther Brown , da Universidade Federal do Acre, disse não ter informes sobre a onda de calor mas não chega a ser surpresa para ele, que alertou para outra situação: “estamos vivendo déficit hídrico e o tempo é de incêndios florestais”,