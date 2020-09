Pré-candidatas do Republicanos debatem Setembro Amarelo no Acre

Mulheres Republicanas Acre reuniu, na última segunda-feira (21), as pré-candidatas que estarão concorrendo a um cargo eletivo nas Eleições 2020. A líder do movimento no estado, Regilene Mesquita, organizou o encontro de forma temática e motivacional, onde abordou a questão do “Setembro Amarelo”, cujo o objetivo foi passar a importância da campanha que atua em favor da vida e prevenção ao suicídio.

A abertura do evento contou com a fala da secretária nacional do movimento feminino do partido, deputada federal Rosangela Gomes. “Mulher, não desista dos seus sonhos, você pode conquistar tudo. A sua força está dentro de você e com ela você pode sim conquistar e fazer a diferença onde quiser, inclusive na política”, destacou a parlamentar ao passar uma mensagem positiva de empoderamento à todas as pré-candidatas.

Regilene Mesquita também falou sobre o crescimento do Republicanos e a importância das mulheres no partido. “Por meio do histórico do nosso partido, vemos o quanto é significativo a inserção da mulher nos espaços de poder, somos a maioria no eleitorado. Desta forma, a nossa diferença também precisa ser nas urnas”, destacou a secretária.

O presidente do Republicanos Acre, deputado federal Manuel Marcos, também esteve presente na reunião e declarou o apoio do partido às candidaturas femininas. “Sabemos que essa eleição não será nada fácil, mas nós do Republicanos estaremos juntos, dando apoio à todas vocês, pois acreditamos na mulher, sabemos que ela é necessidade e essencial no desenvolvimento da boa política”, afirmou.

Com o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19, o encontro adotou todos os métodos de prevenção propostos pla vigilância sanitária e Organização Mundial da Saúde (OMS), como o uso de álcool em gel e a utilização da máscara.

Texto e fotos: Ascom – Mulheres Republicanas Acre

Edição: Ascom – Mulheres Republicanas Nacional