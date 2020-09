PM recupera motocicleta roubada e apreende arma de fogo em Cruzeiro do Sul

Policiais do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) recuperaram, na noite de quarta-feira, 23, uma motocicleta roubada, apreenderam uma arma de fogo e um simulacro usados para cometimento de um roubo, em Cruzeiro do Sul.

Os policiais fizeram triagens e conseguiram identificar os dois autores. No endereço de um dos suspeitos foi apreendida uma arma de brinquedo, usada no crime. Na residência do segundo suspeito foi localizado a motocicleta Yamaha de cor preta, de placa MZZ XX14, e uma espingarda calibre .24, com três cartuchos. Contudo, os autores ainda não foram localizados.