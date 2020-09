No Acre, segundo os resultados da PNAD COVID do IBGE, em agosto de 2020, das 255 mil pessoas ocupadas, 110 mil estavam no setor informal da economia.

Esse contingente representa 43,1% das pessoas ocupadas em agosto contra os 41,5%, verificados em julho –crescimento de 1,6% no período marcado pelo auge da pandemia do novo coronavírus no Estado.

A informalidade, segundo explicam os técnicos do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, é a soma dos trabalhadores sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, trabalhador por conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar.

Com o aumento da informalidade, caiu de 629 para 441 o número de solicitações de seguro-desemprego no Acre na 1a quinzena de setembro em comparação à quinzena anterior, em agosto. A redução foi de quase 30%, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (24).