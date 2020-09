Governo garante reforma das unidades de Saúde do Estado

Nesta quinta-feira, 24, o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, e o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Ítalo Medeiros, visitaram o Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira, a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano e o Hospital Geral de Feijó.

“Essa ida conjunta com a equipe da Seinfra só nos traz benefícios, pois alinhamos as necessidades de saúde com a parte estrutural e isso nos possibilita alguns avanços com relação ao planejamento das ações”, ressalta o secretário Alysson Bestene.

Em Sena Madureira

Durante a visita, eles avaliaram as principais necessidades das unidades e a ampliação do hospital de Sena Madureira. Para não prejudicar os atendimentos ofertados a população, um outro local está sendo providenciado.

“Estamos realizando esse trabalho de reforma e ampliação em todas as unidades de saúde do estado. E poder vir no local com o secretário Alysson nos permite avaliar as principais urgências de cada unidade”, explica Ítalo Medeiros, titular da Seinfra.

Em Manoel Urbano

Para a população de Manoel Urbano chegam boas notícias: a Unidade Mista passará por uma reforma que melhorará a estrutura da unidade que dispõe de um amplo espaço, mas necessita de reparos e algumas adequações.

Em Feijó

O encontro contou também com o apoio da equipe de Assistência e de Administração da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que realizou uma reunião com a gerência da unidade para ajustar os trabalhos.