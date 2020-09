Com capacidade para 200 pessoas, ônibus bi-articulados  atende parte alta de Rio Branco      

uramente criticado, o sistema de transporte coletivo de Rio Branco tenta melhora ao menos em algumas regiões. Em outubro, por exemplo, bairros da parte alta da capital serão atendidos com ônibus articulados e bi-articulados.

Junto com os veículos, a decisão de criar o Sistema Tronco-Alimentando, operação que consiste na sistematização e integração de transporte coletivo, fazendo uso do Terminal de Integração do bairro Adalberto Sena, com implantação de linhas alimentadoras para o percurso que liga o Terminal Central ao Terminal Adalberto Sena.

As linhas troncais percorrem avenidas e principais ruas ligando cada Terminal de Integração ao Terminal Central da cidade. Os bairros atendidos são, além do Adalberto Sena, Alto Alegre, Defesa Civil, Xavier Maia, Juarez Távora, Irineu Serra, Montanhês, Placas, Wanderley Dantas, Mulateiro, Jorge Lavocat, Tancredo Neves, Raimundo Melo.

A superintendente da RBTrans, Sawana Carvalho garantiu que consultou o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus sobre o uso do ar-condicionado nos ônibus. “Buscamos trabalhar com transparência e de forma participativa, por isso, o convite para que essas lideranças viessem conhecer e opinar sobre a operação que vamos implantar na parte Alta da cidade e que irá beneficiar 13 bairros”, destacou Sawana.

“A capacidade do biarticulado é de 200 pessoas, sendo que desse total, 60 são sentadas. Com uma maior capacidade de passageiros o distanciamento social é mais fácil de ser cumprido”, disse a superintendente, segundo nota do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco.