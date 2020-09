Polícia Civil recupera produtos de furto em Cruzeiro do Sul

Ascom/Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio dos investigadores do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI), após trabalho investigativo em posse de imagens de câmera de segurança, conseguiram recuperar na manhã desta quinta-feira, 24, o valor de R$ 3.400,00 proveniente do crime de furto ocorrido no 1º de agosto de 2020, em frente a Agência da Caixa Econômica Federal de Cruzeiro do Sul – AC.

Além do dinheiro, a Polícia Civil também recuperou uma mochila, porta documentos, cartões bancários, documentos pessoais que estavam na residência dos infratores no bairro 25 de Agosto.

De acordo com o delegado Geremias Ferreira, as investigações seguem para identificar mais pessoas. “Ao tomar conhecimento do fato ocorrido a equipe já deu início às investigações e conseguimos recuperar boa parte dos produtos subtraídos da vítima”, finalizou o delegado.

A investigação do crime terá continuidade no intuito de identificar mais pessoas envolvidas em crimes dessa natureza.