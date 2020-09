Uma ação integrada do Comando de Operações Especiais (COE), do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Civil e das Polícias Militar e Federal no Juruá, resultou na apreensão de 415 kg de maconha na região de Rodrigues Alves, nesta quinta-feira, 24 de setembro.

Segundo o tenente coronel Evandro Bezerra, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, a apreensão do carregamento é mais uma mostra de que o monitoramento na região de fronteira vem sendo cada vez mais intensificada.

Ascom/Sejusp