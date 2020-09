Gladson está engajado pela Loren Medeiros no The Voice Kids     

O governador Gladson Cameli engajou-se em em apoio à jovem acreana Loren Medeiros em mais uma etapa eliminatória no The Voice Kids, programa que revela talentos da música internacional.

“Ela também é lá de Cruzeiro do Sul e está participando do programa The Voice Kids, da Globo. Neste domingo, dia 27, basta votar no site ou app do Gshow”, disse o governador.

Ela faz parte do Conservatório Musical do Juruá, projeto do Ministério Público do Acre que ajuda jovens através da música em Cruzeiro do Sul.

“Vamos ajudar a Loren a ganhar a competição e chegar na semifinal. Conto com a participação e torcida de vocês”, pediu Gladson.