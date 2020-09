Profissionais da UPA do 2º Distrito recebem palestra de acolhimento psicológico

Um vírus invisível tem batido à porta todos os dias, e o silêncio da depressão, também. Na manhã desta quarta-feira, 23, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Execução de Políticas de Humanização, realizou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, em Rio Branco, uma capacitação enfocada em um novo aspecto desse sofrimento psicológico: sua manifestação silenciosa.

A atividade integra a campanha anual de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e abraçou os profissionais após aquela UPA ter sido, por alguns meses, referência para o atendimento de pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus.

“Esta unidade foi referência para a Covid-19, e por isso os profissionais estão cansados, precisando de acolhimento”, explicou a gerente do Departamento de Execução de Políticas de Humanização, Francinete Barros.

Para a gerente da UPA do 2º Distrito, Dora Vitorino, a palestra tem um significado de acolhimento: “Ainda estamos em pandemia, com algumas sequelas. Foram meses difíceis, tensos, e esses momentos de acolhimento são necessários”, destacou.

O olhar para o profissional

A palestra teve o objetivo de identificar um profissional depressivo e orientar como fazer o manejo, ou seja, a como lidar com ele e para onde encaminhá-lo, segundo explica o palestrante Rafael Pimpão.

“A palestra está abordando as questões que levam o profissional de saúde ao quadro depressivo e quais os sinais da intenção suicida. Essa oficina também é importante para que os profissionais percebam possíveis sinais em um paciente que chega até a unidade”, destacou Pimpão, que é estagiário de psicologia.

A importância da atividade, para a assistente social Jakilane Oliveira, vai para além da unidade: “O profissional que participa dessa palestra sai com condições de ajudar outras pessoas, de dar um norte, indicar para um parente ou um amigo onde procurar ajuda”, explica.

“Eu estou cuidado, posso cuidar melhor”

Segundo o psicólogo do Departamento de Execução de Políticas de Humanização, João Auricélio Silva, é importante que o profissional perceba os riscos de uma depressão, que pode chegar ao suicídio.

“Cuidar do trabalhador para que ele ofereça um serviço melhor, mais leve, é o maior objetivo do nosso departamento. Levando isso em consideração, a nossa equipe visita todas as unidades de saúde, como medida de preservação da vida do servidor”, explica.

Serviços de Apoio

O Estado do Acre disponibiliza canais para a prevenção e acompanhamento de pessoas em sofrimento psicológico:

– Policlínica do Tucumã: é a unidade-referência para o acolhimento do profissional de saúde em sofrimento psicológico.

– Centro de Valorização à Vida: 188. O canal funciona 24 horas por dia. Também é possível o contato via chat no site: cvv.org.br.

– Núcleo de Prevenção ao Suicídio: funciona no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O serviço também funciona 24 horas por dia.

– Projeto Arte de Ser: funciona no Parque Capitão Ciríaco, atualmente fechado devido à pandemia. Porém, o contato pode ser realizado pelo número: (68) 9 9229 5889.