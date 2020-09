Não mudou de roupa após roubo e acabou descoberto e preso em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil

Na manhã dessa quarta feira, 23, investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam em flagrante o nacional I.L.S (18 anos), suspeito de participar de uma série de roubos na capital.

O indivíduo, juntamente com outros três comparsas, realizou o roubo de um veículo modelo Sandero, de propriedade de um motorista de aplicativo, onde o mesmo foi sequestrado e colocado no porta malas do carro enquanto os indivíduos realizavam mais dois roubos em postos de gasolina, sendo um localizado na Rua Minas Gerais e outro na Via Verde.

O autor do fato foi reconhecido pessoalmente por todas as vítimas e foi apresentado à Justiça para posteriores providências.

Um fato curioso é que o indivíduo estaria com a mesma roupa utilizada nos crimes, conforme análise de imagens de câmeras de segurança extraídas pelos investigadores.

As investigações continuam no intuito de prender os outros autores e apreender os objetos subtraídos.