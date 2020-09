Marcio Bittar diz que programa social de Jair Bolsonaro se chamará Renda Cidadã         

O novo programa social de Jair Bolsonaro deverá se chamar Renda Cidadã, disse a O Globo o relator da PEC do Pacto Federativo, Márcio Bittar.

O Renda Cidadã deve substituir e ampliar o Bolsa Família, criado na gestão do PT, que atende 14 milhões de famílias a um custo anual de R$ 32 bilhões.

Segundo o senador do MDB do Acre, o presidente deu nesta quarta (23) o aval para que ele crie o programa e aponte a fonte de recursos no relatório. “Isso foi acertado com o presidente e todos os líderes”, acrescentou Bittar.