Zen alerta Gladson: “se não liberar emendas, pode incorrer em crime de responsabilidade”

O deputado Daniel Zen fez a defesa do prefeito BIra, de Xapuri, acusado de não fazer nada em favor dos ramais daquele município. Zen disse que até agora o govenador Gladson Cameli não liberou emendas dele, algumas destinadas aos ramais de Xapuri.

“A não liberação de emendas impositivas configura crime de responsabilidade sujeito à impeachment”, alertou Zen. “Posso estar enganado, mas a não liberação de emenda constituiu cirme de responsabilidade. Alô, Casa Civil, não permitam que o governador incorra em condutas ilícitas”, disse.

Ele cita que todas matizes políticas da Aleac tem emendas a serem liberadas.

O deputado também prestou solidariedade aos trabalhadores dos Correios. Pela 1 vez na história dos trabalhadores houve decisão contrária da Justiça do Trabalho.

Ele comentou a agenda do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. “Quase clandestina”, observou Zen, condenando presença do general, que é presidente do Conselho da Amazônia, em momento de grande devastação ambiental na região.