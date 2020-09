Acisa e Sebrae oferecem consultoria gratuita para MEI, Micro e Pequeno empreendedor

Com o advento da pandemia, a Associação Comercial – Acisa e o Sebrae estão juntos, oferecendo diversos serviços de consultoria, canalizados aos MEIs, Micro e Pequenos empresários, a fim de posicionar as empresas neste atual momento e também, prepará-las para o período de pós-pandemia. As consultorias são gratuitas e variam desde criação de marca até criação de peças gráficas.

O Sebrae fez um planejamento e reuniu as consultorias mais interessantes, principalmente voltadas para o ambiente remoto nas redes sociais. Além disso, também lançou uma campanha para ajudar os micro e pequenos empreendedores a se colocarem dentro do ambiente digital, agregando outras consultorias que possam ajudar no fortalecimento da marca de cada empresa.

A presidente da Acisa, Siglia Abrahão, fala da importância da parceria e dos benefícios aos associados. “Esta campanha junto ao Sebrae, que proporciona consultorias gratuita para os empreendedores, visa melhorar o ambiente de vendas, de marketing da empresa. Por isso, os interessados devem procurar a Acisa ou o Sebrae, para que juntos possamos encontrar ferramentas para potencializar sua empresa”, disse.

Para o gerente de atendimento do Sebrae, Cláudio Pinheiro, a união com a Acisa é muito importante, pois, aproxima ainda mais o empreendedor, que muitas vezes tem a informação mas não tem atitude de buscar a ajuda junto ao Sebrae.

“A parceria com a Acisa facilita muito, pois a entidade possui vários tipos de empresas associadas, MEI, Micro e ME. A missão do Sebrae é fazer com que os micros e pequenos empreendedores possam ter consultoria, ou seja, que tenham suporte, acompanhamento, e que isso resulte no melhoramento de suas ações, na recolocação dentro do mercado, e desta forma, saia fortalecido para obter um aumento no faturamento”, explica.

Normalmente, as consultorias do Sebrae tem como ingresso uma contrapartida, um valor simbólico pago pelo empreendedor, mas, com o decreto de calamidade pública estabelecido pelo estado, o Sebrae entendeu ser necessário suspender a contrapartida.

A suspensão do valor é mantida enquanto durar o decreto, após o retorno norretoma com os valores de contrapartida, que mesmo assim é muito vantajoso, mas neste momento de pandemia a contrapartida é zero.