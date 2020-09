Zen leva lista de itens da cesta básica para criticar carestia dos alimentos

O deputado Daniel Zen disse em sessão virtual da Assembleia Legislativa que a alta dos preços da cesta básica tem afligido todo o povo brasileiro. Havia um ambiente de baixa inflação mas agora há uma repentina alta no custo da cesta básica.

Para ele, há incompetência da equipe econômica do governo federal em lidar com a situação. A alta do dólar torna a venda no exterior mais compensativa que vender para o mercado interno. O produto falta e encarece.

“Sem controle de estoque para regular preços de forma natural podem acontecer o agravamento da inflação e desabastecimento. Estamos vivendo a sombra do desabastecimento”, disse.

Ele citou preços de alguns produtos no mercado de Rio Branco, os quais tem aumentado sucessivamente: “o pacote de 5kg de arroz encontra a R$28; feijão a R$6,8 o quilo; o litro de óleo de cozinha a R$7; a botija de gás de 13kg a R$93”, relatou, observando que os valores mudam no interior.

Zen disse que na comunidade Balbina, em Manuel Urbano, uma botija custava R$100 há dois anos. “Imagine agora. Deve ser uns R$150”.

Ele condenou o que chama de agenda de desmonte dos direitos sociais. “Quem mais sofre é o trabalhador comum, o assalariado, aquele que deixou de ter ganho real”, disse.