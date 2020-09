Polícia Militar apreende mais de 20 quilos de entorpecentes no Bairro Volta Seca

Uma ação envolvendo militares do Força Tática do 1° BPM e da Companhia de Policiamento com Cães do Bope resultou na apreensão de mais de 20 quilos de entorpecentes, na Região da Sobral, bairro Volta Seca, nesta segunda-feira, 21 de setembro.

Os policiais militares do 1° BPM realizavam patrulhamento numa região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, localizada na Travessa Salgado Filho, Bairro Volta Seca (Morro do Marosa), quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga, um deles conseguiu escapar, já o outro suspeito foi capturado, tendo consigo a quantia de aproximadamente 350 reais. A guarnição voltou ao ponto inicial da fuga, e fazendo buscas encontraram parte do entorpecente apreendido, aproximadamente 10 quilos.

Com o apoio dos cães policiais da Cpcães, e em um terreno ao lado, foram encontrados mais 6 quilos de drogas, somando a quantia total de 18,850 quilograma de substância aparentando ser maconha e 380 gramas de um produto aparentando ser cocaína.

Após as buscas, o autor e as drogas apreendidas foram apresentados na DEFLA.