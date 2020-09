Felipe diz que não tem ar-condicionado funcionando em hospital do Jordão     

O deputado Vagner Felipe comentou nesta terça-feira (22) sobre as convenções partidárias no Acre e desejou sorte aos colegas que são candidatos, como Daniel Zen, Gerlen Diniz e outros que estarão atuando nestas eleições.

Ele criticou que há ainda perseguição a restaurantes, escolinhas de futebol e áreas de lazer –algo que contrasta com o que foi visto nas convenções, que estiveram lotadas.

“As convenções nos mostraram que no dia de amanhã não venham a perserguir o trabalho que está sendo realizado, principalmente as igrejas”, alertou.

Ele citou as indicações que fez ao Governo do Estado, incluindo a realização de convênio com laboratório para exames no Jordão.

O sistema de ar condicionado da unidade mista do Jordão precisa de manutenção. Os gestores pedem à empresa responsável mas não conseguem resolver o problema. “Não há nenhum ar-condicionado funcionando”, disse.