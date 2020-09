Caça aos sonegadores: PC cria núcleo especializado em crimes contra a ordem tributária no Acre           

O delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Portes, anunciou na manhã desta terça-feira (22) a criação do núcleo especializado em combate aos crimes contra a ordem tributária no Acre.

O anúncio foi feito durante reunião institucional com o Comitê Integrado de Recuperação de Ativos (Cira), que atua no combate a crimes de ordem tributária, e o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma da Silva.

“Em futuro próximo esse núcleo se materializará em uma delegacia própria, no sentido de cooperar para melhorar a situação do Acre no que tange à evasão fiscal. Temos muitas situações que merecem e impõem a atitude da Polícia Civil no sentido de investigar crimes dessa natureza”, afirmou Josemar.