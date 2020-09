A insegurança alimentar grave esteve presente no lar de 107 mil pessoas ao menos em alguns momentos entre 2017 e 2018 no Acre. Dos 234 mil domicílios do estado, 58,7% estavam com algum nível de insegurança alimentar, atingindo, ao todo, 358 mil pessoas.

Os dados foram compilados pelo Fórum de Desenvolvimento do Acre através da ´Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no Brasil´, divulgada no dia 17 de setembro pelo IBGE.

Informações sobre indicadores sociais e econômicos podem ser obtidas no observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre: https://forumdoacre.org.br/observatorio.