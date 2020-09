Diniz defende Alysson, diz que trabalho dele é bom e que é amigo de Gladson Cameli       

Moisés Diniz, assessor político do governo, defendeu o que chama de “amizade” entre o governador Gladson Cameli e o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

“Sob comando de Gladson Cameli, não deixou Rio Branco virar uma Manaus ou Belém, multiplicou por quatro a quantidade de UTIs. Alisson ajudou Gladson a construir dois hospitais de campanha permanentes, entregou a verticalização do Pronto-Socorro, a UPA de Cruzeiro do Sul e está recuperando e modernizando o nosso sistema de saúde”, disse Diniz, afirmando que as dificuldades vão passar e a saúde pública vai melhorar ainda mais.

“Gladson e Alysson não são só correligionários, são amigos também”, encerrou.