Corpo de Bombeiros realiza mergulho e resgate de vítima de afogamento

Neste último domingo,20, o 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Sena Madureira, foi acionado para realizar buscas do corpo de um adolescente vítima de afogamento na comunidade Praia do Paus, no Rio Purus.

A vítima de 17 anos de idade era natural da cidade de Feijó, estava passando alguns dias no município, o afogamento ocorreu quando o jovem estava em um momento de lazer no rio.

A guarnição realizou mergulho de buscas durante 1h40min, sendo o corpo encontrado numa profundidade de cerca de 4 metros.

O Corpo da vítima foi transportado ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos legais.