Vice-presidente Hamilton Mourão visita Funtac na quarta-feira (23)     

O Governo do Estado está anunciando a visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, nesta quarta-feira (23) a Rio Branco.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, Mourão irá conhecer o Centro Integrado de Geoprocessamento do Meio Ambiente (Cigma) da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

O Centro reúne diversas instituições envolvidas diretamente com o meio ambiente que monitoram queimadas, crimes ambientais, enchentes, entre outros dados, emitindo dados informativos, boletins e estratégias de controle.