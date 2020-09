Governo rechaça falta de diálogo com associações militares do Acre     

A Secretaria de Segurança Pública emitiu nota refutando que o Governo do Estado não esteja dialogando com as organizações de classe dos bombeiros e policias militares do Acre.

Nota de Esclarecimento

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, vem a público prestar esclarecimentos e refutar a falsa informação lançada nas mídias sociais e sites noticiosos, sob a alegação de ausência de diálogo entre as autoridades estaduais e a entidade de classe dos policiais e bombeiros militares, ao mesmo tempo que tranquiliza a sociedade, assegurando que a Segurança Pública, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, continuará sendo exercida a bem da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Cumpre, ainda, o dever de informar que o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, nunca deixou sem respostas as reinvindicações oriundas das forças de segurança estaduais, motivo pelo qual rechaça e classifica como de caráter duvidoso a alegação de ausência de diálogo, utilizada com o único fim de quebrar a harmonia entre as instituições.

O diálogo está aberto e com agendas estabelecidas, cujas discussões internas começaram na quinta-feira, 17 de setembro, capitaneadas pela Sejusp e culminará com uma reunião, às 15h desta segunda-feira, 21, sob orientação do governador Gladson Cameli, numa clara demonstração de que o governo está disposto a recepcionar os anseios e analisar a viabilidade das demandas.

A sociedade, e, sobretudo os militares, tem o direito de saber que todas as tratativas com a entidade representativa estão registradas e serão colocadas à mesa, de forma a desmontar a falsa imputação de ausência de diálogo, haja vista que tal argumento só serve para incitar a tropa a manifestações de ódio, colocando em xeque a paz social.

Por fim, o governo do Estado reafirma o seu compromisso com as forças de segurança do Acre, com o firme propósito de que os investimentos em Segurança Pública incluem a valorização profissional e não por acaso tem envidado esforços pessoais na condução da pasta.

Paulo Cézar dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública