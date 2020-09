Governo e Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmam pareceria para melhorar infraestrutura

Em mais uma demonstração de compromisso com a população da segunda maior cidade do estado, o governador do Acre, Gladson Cameli, e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, firmaram, durante reunião neste sábado, 19, parceria para melhorar a infraestrutura do município.

Terra natal do governador, Cruzeiro do Sul vem recebendo atenção especial do governo. De acordo com Gladson, a união entre Estado e prefeitura é fundamental para a otimização de recursos, compartilhamento de projetos e definição de obras estratégicas para a cidade localizada no Vale do Juruá.

“Quando o governo e a prefeitura trabalham juntos, só quem ganha é a população. Desde o início da nossa gestão, firmamos parcerias com todas as prefeituras e aqui em Cruzeiro do Sul não foi diferente. Temos muitos projetos que queremos executar aqui e o apoio do prefeito Clodoaldo é muito importante para que possamos melhorar a vida das pessoas”, explicou o gestor.

Esta é o primeiro encontro institucional do governador com o recém-empossado prefeito de Cruzeiro de Sul. O chefe do Poder Executivo acreano aproveitou a oportunidade para desejar sucesso ao gestor municipal e reafirmou seu empenho no desenvolvimento da cidade.

“Assim como eu, o prefeito Clodoaldo assumiu, pela primeira vez, um cargo no Executivo. Quero dizer que estou à disposição, como governador, para ajudá-lo no que for possível. Sabemos que o desafio é grande, mas com muito trabalho e seriedade, nossos objetivos de melhorar a vida da população, gerar mais emprego e renda serão alcançados”, declarou.

Clodoaldo Rodrigues agradeceu a receptividade do governador e pontuou que a parceria com o governo estadual é crucial para dar prosseguimento aos investimentos que Cruzeiro do Sul necessita para melhorar a área de infraestrutura e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de seus moradores.

“Saio muito satisfeito dessa reunião e com a garantia do governador de novas parcerias com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul para que possamos dar continuidade aos serviços de melhoria de infraestrutura em nosso município. O governo é o nosso principal parceiro e o governador Gladson Cameli só reafirmou seu compromisso de ajudar a nossa gestão”, analisou o prefeito.