Gladson debate infraestrutura com governadores da Amazônia nesta segunda (21)       

O governador Gladson Cameli participa, nesta segunda-feira (21), de videoconferência do Ministério da Infraestrutura com governadores da região Norte para discutir infraesturuta na região.

O governador Wilson Lima falará sobre as obras na BR-319. A reunião começa às 10h (horário de Manaus) e poderá ser acompanhada pelo perfil do ministério no Youtube (https://www.youtube.com/MInfraestrutura).

Também participam do encontro os governadores de Roraima, Antonio Denarium; de Rondônia, Marcos Rocha. Na pauta, serão destacados os avanços e benefícios da pavimentação da BR-319, que permitirá maior segurança e redução no tempo de viagem para quem passa pela região.