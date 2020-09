Instável, produção de leite cai 2,9% no Ãcre no 2o trimestre de 2020

No Acre, no segundo trimestre de 2020, a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária federal, estadual ou municipal foi de 2,93 milhões de litros.

Este resultado significa um aumento de 27,6% em relação ao 2° trimestre de 2019, e retração de 2,9% em comparação com o 1º trimestre de 2020.

Regularmente, os 2° trimestres são períodos de menor captação, devido à etapa de entressafra nas principais bacias leiteiras do país.

]Informações sobre produção animal e demais temas da economia acreana podem ser buscadas no observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.