Com dinheiro do FNDE, governo anuncia reforma do prédio mais antigo do Acre         

O Governo do Acre anunciou neste sábado (19) a revitalização do Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira. Fundado em 1922, é o o patrimônio mais antigo do Estado.

“É um grande sonho do nosso governo que o espaço, fechado há quase uma década, volte a funcionar e abrigue alunos do ensino médio”, disse o governador Gladson Cameli.

O prédio está bastante deteriorado, mas vai receber uma reforma completa. Será construído novo telhado, forro, refeitório e espaços alternativos. Todos os ambientes serão reformados.

A obra será feita em etapas e a previsão é que comece ainda este ano.

A revitalização, a ser realizada por meio da Secretaria de Educação, conta com recursos alocados pela deputada federal Vanda Milani e também do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE).