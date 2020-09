Síglia Abraão é 1ª mulher na presidência da Associação Comercial do Acre         

O empresário Celestino Bento afastou-se da presidência da Associação Comercial do Acre (Acisa) para concorrer à prefeitura de Rio Branco como vice de Minoru Kinpara.

A nova presidente a partir de agora é a empresária Siglia Abraão, primeira mulher a ocupar a cadeira ao longo de 109 anos de representatividade empresarial.

“É com muita alegria que estou assumindo este novo desafio, como presidente da Acisa. Sei que posso contar com o apoio da diretoria, dos sócios, e vou cumprir a missão de apoiar o empreendedorismo. O presidente Celestino fez um excelente mandato, portanto, daremos continuidade as ações, melhorando ainda mais tudo que pudermos, qualificando sempre nosso associado, prestando serviço de qualidade, fazendo parcerias, divulgando e promovendo nossos produtos e serviços com inovação”, disse ela.