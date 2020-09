O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira (18) a portaria 533, que institui a Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico para avaliação do novo ensino médio.

A comissão será constituída por integrantes internos e externos, nomeados em portaria. Os integrantes externos, membros natos, serão especialistas de notório saber, com reconhecida produção científico-acadêmica e experiência nos campos da educação, bem como docentes com longa prática no ensino médio da rede pública nacional de ensino.

As reuniões ordinárias terão periodicidade mensal, com quórum mínimo de metade dos membros.