Giro do Boi conta a saga dos bezerros que viajam 4.500 km do Acre à Bahia   

O quadro Giro na Estrada, do portal Giro do Boi, desta sexta (18) conta a verdadeira aventura de 95 bezerros anelorados criados na região de Sena Madureira e que viajaram quase 4.500 quilômetros até o município de Nova Canaã, na Bahia, praticamente percorrendo toda a latitude brasileira.

“Foi uma experiência muito bacana esse transporte entre Sena Madureira e Nova Canaã, na Bahia. Até então eu não tinha participado de uma experiência como essa, mas confesso que foi uma grande aprendizado e o diferencial foi o apoio de toda equipe envolvida, principalmente nas unidades (Friboi) de Barra do Garças (MT), Porto Velho (RO), Vilhena (RO) e Goiânia (GO) para que esse transporte fosse feito com excelência até a Bahia”, disse em entrevista ao Giro do Boi o supervisor de transporte boiadeiro da Friboi de Itapetinga-BA Thiago Sousa Nonato.

O transporte foi uma demanda do invernista Leão Ferreira, que solicitou o frete via aplicativo Uboi para aproveitar oportunidade de reposição. A companhia envolveu oito pessoas na missão, além de três motoristas que revezaram o transporte entre alguns trechos da viagem, que durou ao todo sete dias.

Além de oferecer condições para descanso dos motoristas, o bem-estar dos animais também foi prioridade da pernada. “Nessa viagem, por exemplo, nós fizemos três paradas em boiteis. Em cada uma dessas paradas, o prazo de descanso dos animais variou entre 12 a 18 horas para o reembarque. Nós fizemos uma parada em Conquista do Oeste-MT, uma parada em Barra do Garças-MT e uma parada em Iaciara, Goiás”, detalhou Nonato.

“Dentro desse contexto do bem-estar animal, nós também forramos os pisos com palha de arroz para acomodar melhor os animais, as paradas eram feitas constantemente para o motorista olhar os animais, além do desembarque nos boiteis, que não deixa de ser focado em bem-estar animal”, reforçou.

A viagem dos 95 bezerros anelorados de [email protected] de média foi feita com uma carreta três eixos com elevador, que facilita embarque e desembarque dos animais com conforto, e a bezerreira, que acomoda melhor a carga. Já no destino final, os animais chegaram com o cansaço natural da viagem, mas em plena saúde e todos em pé, conforme celebrou o pecuarista da Bahia.

“Vim aqui relatar minha experiência com o Uboi. Nós trouxemos um gado agora de Sena Madureira, no Acre, para Nova Canaã, na Bahia, 4.500 quilômetros. Só tenho a agradecer a toda a equipe do JBS, do Uboi, deu tudo muito certo! O gado chegou aqui, claro, com o desgaste da viagem, mas com a saúde perfeita, todo mundo em pé, não teve uma rês deitada. Só tenho a agradecer, pois superou minhas expectativas!”, reconheceu Leão Ferreira.

Conforme frisou o supervisor de transporte de Itapetinga, a atuação da JBS Transportador em vários estados brasileiros, viabiliza ao produtor considerar transportes em situações similares, como este realizado do Acre à Bahia. “Estamos prontos para atender os pecuaristas nas diversas demandas”, salientou.

