Caixa abre cinco agências no Acre neste sábado (19) para Auxílio Emergencial e FGTS         

A Caixa Econômica Federal abre, no sábado (19), cinco agências no estado do Acre para atender beneficiários do Auxílio Emergencial do governo federal e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

São agências localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. O funcionamento das unidades bancárias será de 8h às 12h.

No total em todo o País, a Caixa abrirá 770 agências neste sábado (19), das 8h às 12h, para atendimento a 9 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários nascidos em janeiro – 3,9 milhões de pessoas – poderão sacar o Auxílio Emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em maio – 5,1 milhões de pessoas – poderão retirar em espécie os valores referentes ao Saque Emergencial do FGTS. Ao todo, os benefícios somam R$ 5,8 bilhões.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Continua disponível ao trabalhador a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Já na próxima segunda-feira (21), a Caixa credita o Saque Emergencial do FGTS na conta Poupança Social Digital de aproximadamente 4,9 milhões de trabalhadores nascidos no mês de dezembro. Nessa etapa, o total de recursos liberados somam cerca de R$ 3 bilhões.