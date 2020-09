Sinhasique anuncia apoio à Neri, com quem disputou prefeitura em 2016 

A secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, manifestou-se em apoio à eleição de Socorro Neri prefeita de Rio Branco.

Ex-vereadora e ex-deputada estadual, Eliane Sinhase fez a declaração para “matar a curiosidade de um grande número de pessoas” que queriam saber o posicionamento dela nestas eleições.

“Primeiro, porque ela é mulher e eu comando um dos movimentos nacionais por mais mulheres na política – o ela eleita, que é apartidário e onde eu ajudo mais de 530 mulheres candidatas de toda parte do Brasil, e ficaria no mínimo incoerente apoiar um homem para prefeito sendo que nossa bandeira visa aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder, tanto no executivo como no legislativo”, disse Sinhasinque.

“Segundo, sou uma mulher política e assumo minhas posições e a Socorro Neri também é uma mulher de posição, firme em suas decisões, rígida quando precisa ser, séria no trato com a coisa pública e incansável na busca de soluções para os problemas da nossa cidade levando sempre em consideração o bem-estar da população”, completou, elogiando o vice de Socorro, Eduardo Ribeiro.

Sinhasique, do MDB, disputou a prefeitura de Rio Branco em 2016 com Marcus Alexandre, do PT; Carlos Gomes, da Rede, e Raimundo Vaz, do PR, e terminou em 2o.

Marcus Alexandre, que tinha Socorro Neri como vice, foi o eleito.

Sinhasique é do mesmo partido de Roberto Duarte, candidato do MDB a prefeitura de Rio Branco. Pelo jeito, Duarte não terá apoio da secretária de Gladson Cameli.