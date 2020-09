Policia Civil prende empresário por crime de ordem tributária   

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Policia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Combate a Corrupção (Decor) em parceria com a Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz), prendeu em flagrante delito empresário do ramo de comercialização de frios. Após trabalho investigativo da especializada foi possível detectar irregularidade em uma carga com nota fiscal com valor de R$ 130 mil. Ocorre que a empresa a qual foi expedida a NF é uma empresa Microempreendedor Individual (MEI) que não pode ultrapassar o teto máximo de compra de R$ 80 mil, o que levantou suspeita e levou os auditores da Sefaz a comunicar o fato à Polícia Civil.

Diante do fato, a especializada começou a monitorar a carga irregular e foi constatado que o endereço da empresa não existia. A investigação apontou também que, o empresário já vinha praticando sonegação de impostos usando várias empresas MEI em nome de terceiros.

O levantamento da auditoria verificou que a movimentação de compras realizadas pelo acusado ultrapassa a cifra de R$ 17 milhões e que ele chegou a dar prejuízos financeiros ao Estado na ordem de R$ 2 milhões.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Pedro Resende, o acusado será indiciado pela prática, em tese, pelo crime contra a ordem tributária, fraude a fiscalização e falsidade ideológica.

A Polícia Civil, por meio da Decor, vai manter parceria com a Sefaz no sentido de coibir crimes contra a ordem tributária. A carga de frango congelado está apreendida por ordem judicial aguardando liberação para as devidas providencias.

Fonte – Ascom/Polícia Civil