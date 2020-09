Moderno projeto de intervenção urbana é apresentado á Gladson Cameli

O governo de Gladson Cameli trabalha para implementar um novo marco urbanístico em Rio Branco e demais municípios do estado. Nesta quarta-feira, 16, o governador conheceu, por meio de videoconferência, o projeto Acre Parklets, do arquiteto e urbanista Ezio Déda.

Parklets são mini praças que ocupam o lugar de uma ou mais vagas de estacionamento, em vias públicas. Essas estruturas são uma extensão da calçada e funcionam como um espaço social de lazer e convivência. Possuem bancos, mesas, tomadas, palcos, floreiras, bicicletários, entre outros elementos de conforto e lazer. Cada espaço é configurado para atender a demanda das cidades inteligentes e criativas.

Em sua apresentação, Déda acrescentou características regionais ao projeto. A utilização do bambu é uma delas, assim como o aproveitamento do potencial energético sustentável, por meio do uso de placas solares. “Sugerimos ainda a implantação de bibliotecas solidárias, em que as pessoas possam contribuir levando seus próprios livros para que outras também possam ler. Este projeto, com certeza, será uma marca do governo Gladson Cameli”, destacou o profissional.

O projeto Acre Parklets contempla ainda espaço para intervenções artísticas, jardineira, jardim vertical, internet Wi-Fi e acessibilidade para pessoas com deficiência. Com uma proposta de baixo custo, a iniciativa poderá ser feita por intermédio de parceria público-privada.

Entusiasmado com a proposta, Gladson demonstrou grande interesse na construção dos parklets. De acordo com o gestor, espaços como este contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, moderniza as cidades.

“Fiquei encantado com esse projeto, que é simples e bastante inovador. Esses parklets serão importantes para criar ambientes agradáveis e confortáveis para a nossa população no pós-pandemia. Queremos que essas estruturas não fiquem apenas nas regiões centrais, mas também nos demais bairros”, frisou Cameli.